İşten çıkarmalar yetmedi: Volkswagen daha fazla tasarruf istiyor

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Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak için ek tasarruf önlemleri almayı planlıyor.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, şirket yönetimi geçen yıl sendikalarla yapılan 35 bin kişilik işten çıkarma anlaşmasının yeterli olmayacağı endişesini taşıyor.

HEDEFLER ERTELENİYOR

Volkswagen, 2025 yılı sonu için hedeflediği yüzde 6,5'lik kârlılık marjını 3 ila 4 yıl erteleme kararı aldı. Zorlu piyasa koşulları ve artan rekabet, şirketin finansal hedeflerini zamanında tutturmasını zorlaştırıyor.

Alman şirket, Aralık 2024'te sendikalarla 35 binin üzerinde çalışanın işten çıkarılmasını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, şirkete yıllık 15 milyar euro tasarruf sağlamayı hedefliyordu.

EK TASARRUF ÖNLEMLERİ

Yeni gelişmeler, Volkswagen'in finansal hedeflerine ulaşmak ve istikrarını korumak için daha fazla tasarruf önlemi alabileceğini gösteriyor.

Şirketin, maliyetleri düşürmek için üretimi azaltma, fabrika kapatma veya diğer önlemleri gündeme getirebileceği belirtiliyor.