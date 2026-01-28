İtalyan otomobil üreticisi Lancia'nın satışları 2025'te çakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şubat 2024'te yeni Ypsilon modeliyle uzun süreli sessizliğini bozan Lancia, beklenen geri dönüşü gerçekleştiremedi ve satış grafiklerinde dibi gördü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre markanın satışları, geçtiğimiz yıl yüzde 64 gibi sert bir düşüşle 11 bin 754 adede kadar geriledi.

AVRUPA AÇILIMI BEKLENENİ VERMEDİ

Marka, İtalya sınırlarını aşarak Fransa ve Almanya gibi ülkelerde 70 showroom açmasına rağmen geçmiş yıllardaki performansının çok gerisinde kaldı.

Sadece İtalya pazarında faaliyet gösterdiği dönemlerde bile bugünkünden daha yüksek satış rakamlarına ulaşan şirket, en parlak dönemini 67 bin adetle 2016 yılında yaşamıştı.

Dördüncü nesil Ypsilon'un platform kardeşleri Peugeot 208 ve Opel Corsa'ya göre daha yüksek fiyatla satılması, modelin iç rekabette geriye düşmesine neden oluyor.

Stellantis yönetiminin markaların sürdürülebilirliğini yeniden değerlendirdiği bu kritik süreçte Lancia, Gamma isimli yeni orta sınıf modelini bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor.