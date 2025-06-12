Jaguar, V8 motorlu son araçlarını üretiyor

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Jaguar, şu anda büyük bir yeniden markalaşma sürecinden geçiyor ve bu sürecin bir parçası olarak ikonik 5.0 litrelik süperşarjlı V8 motoruna veda ediyor.

Geçen yıl F-Pace hariç tüm modellerinin üretimini durduran İngiliz üretici, son V8 motorlu SUV'si için Avustralya pazarına özel bir veda versiyonu sunuyor.

V8'E ÖZEL BİR VEDA: F-PACE SVR 575 ULTIMATE EDITION

Jaguar'ın 15 yıldır kullandığı süperşarjlı 5.0 litrelik V8 motorunu taşıyan son araç, "F-Pace SVR 575 Ultimate Edition" oldu.

575 beygir güç üreten bu özel versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4.0 saniyede tamamlıyor ve 286 km/s azami hıza ulaşıyor.

Sadece 60 adet üretilecek olan bu yüksek performanslı SUV, yalnızca Avustralya pazarında satışa sunulacak.

Özel renk seçenekleri, Black Exterior Pack, "Ultimate Edition" armaları ve 22 inçlik özel jantlar gibi detaylarla standart modelden ayrılıyor.

Bu veda, Jaguar'ın gelecekteki stratejisinin de bir yansıması. Şirket, tamamen elektrikli bir ürün gamına geçiş yaparak, Bentley gibi üst sınıf lüks markalarla rekabet etmeyi hedefliyor.

Bu nedenle, F-Pace modelinin doğrudan bir halefinin olması beklenmiyor. Markanın geleceği, bu yılın sonlarında üretim versiyonuyla tanıtılacak olan Type 00 konsepti gibi, çok daha yüksek fiyat etiketlerine ve lüks dokunuşlara sahip tamamen yeni elektrikli modellerle şekillenecek.