Jeep, 320 bin aracını geri çağırdı: Yangın riski var

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre, bazı Jeep Wrangler ve Grand Cherokee plug-in hibrit araçlarda, batarya yangını riski tespit edildi.

Sorunun, yüksek voltajlı batarya paketlerindeki hücrelerde bulunan ayırıcı tabaka hasarına karşı hassasiyetten kaynaklandığı belirtildi.

"ŞARJ ETMEYİN, KAPALI GARAJDA BIRAKMAYIN"

Stellantis, sürücülere net bir uyarı yaptı. Araç sahiplerine, tamir süreci tamamlanana kadar araçlarını kapalı garajlarda bırakmamaları ve şarj etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Şirket, problemin kaynağını araştırdığını ve güvenli bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

Geri çağırma, 2020–2025 yılları arasında üretilen modelleri kapsıyor ve 320 bin aracı etkiliyor.

KRİTİK BİR DÖNEME DENK GELDİ

Geri çağırma kararı, Stellantis’in ABD pazarında yeniden güçlenmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.

Yeni CEO Antonio Filosa, 10 milyar dolarlık yatırım planıyla ABD’de büyümeyi hedefliyordu.