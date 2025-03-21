Jeep Compass'ın yeni özel serisi North Star Türkiye'de satışa çıktı

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Jeep Compass'ın yeni özel serisi North Star, Türkiye'deki showroomlarda yerini aldı. Özel seri, ay sonuna kadar Jeep showroomlarında 500 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Gelişmiş hibrit teknolojisiyle daha düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliği sağlayan North Star, aynı zamanda markanın sürüş deneyimini de koruyor.

Sürdürülebilirlik ve inovasyonu bir araya getiren özel seri, Jeep'in ileri teknolojiye olan bağlılığını yansıtıyor.

TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

North Star serisi, sade ve işlevsel tasarımıyla öne çıkan "Limited" donanım seviyesiyle premium ve üst düzey deneyimi temsil eden "Summit" donanım seviyesi arasında konumlandırılıyor.

Özel seri, farklı tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri, "Techno Yeşili" rengiyle kontrast oluşturan siyah renkteki standart panoramik cam tavan.

İkonik ve ayırt edici tasarım çizgisini koruyan North Star, çift renkli gövde tasarımı ve siyah detaylarıyla stil odaklı bir karakter sunuyor.

18 inç siyah alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış camlar, seriye özgün bir görünüm kazandırıyor.

Serinin öne çıkan unsurlarından biri olan özel kaput stickerı, sürüş sırasında güneş ışığının yansımalarını azaltarak daha konforlu bir deneyim sunuyor.

Siyah detayları tamamlayan koyu metalik Techno Yeşili, dış tasarıma güçlü bir hava katıyor.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise 2 milyon 479 bin TL olarak açıklandı.