Jeep, ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat listesini yayınladı

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil markaları, fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor.

Jeep, temmuz ayı için yayınladığı yeni listede otomobillerin güncel fiyatlarını paylaştı.

ÖTV ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ

İçten yanmalı motorlu otomobiller için ÖTV dilimleri değişmişti. Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürecek.

İŞTE ÖTV SONRASI ZAMLI JEEP FİYATLARI

Yeni listeye göre, Compass modelinin başlangıç fiyatı 2 milyon 579 bin TL'den 2 milyon 748 bin 151 TL'ye yükseldi.

Markanın daha kompakt modeli Avenger'ın fiyatı ise 1 milyon 804 bin TL'den 2 milyon 027 bin 800 TL'ye çıkarak 2 milyon TL barajını aştı.