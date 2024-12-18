Jeep Wrangler için otomatik şanzıman seçeneği geri geldi

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Jeep, Wrangler modelinin 3.6 litrelik V-6 motorlu versiyonunda otomatik şanzıman seçeneğini tekrar sunmaya başladı. Bu karar, Jeep kullanıcılarından gelen yoğun talep üzerine alındı.

2025 Wrangler'da 3.6 litrelik V-6 motor, standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Ancak, 4.500 dolarlık bir ek ücret karşılığında 8 ileri otomatik şanzıman da tercih edilebilecek.

WRANGLER FİYATLARI

2025 Wrangler, beyaz renk seçeneğiyle 33 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Diğer renk seçeneklerinde ise başlangıç fiyatı 34 bin 585 dolar.

WRANGLER'DAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Jeep, 2025 Wrangler'da otomatik şanzıman seçeneğinin yanı sıra başka değişiklikler de yaptı.

Elektrikli kilitler ve camlar artık tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca, yeni bir dış renk seçeneği de eklendi.

Jeep, Eylül ayında Wrangler'ın V-6 motorlu versiyonunda otomatik şanzıman seçeneğini kaldıracağını duyurmuştu.

Ancak, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda bu karar geri alındı ve otomatik şanzıman seçeneği tekrar sunulmaya başlandı.