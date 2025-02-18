Jeep'in yeni elektrikli arazi aracı Recon resmi fotoğraflarla karşımızda

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Jeep, merakla beklenen yeni elektrikli arazi aracı Recon'u resmi olarak tanıttı. Super Bowl 2025 reklamında ilk kez görücüye çıkan Recon, 2022 yılında tanıtılan konsept modelin tasarımına sadık kalıyor.

TASARIM

Kutumsu ve modern bir tasarıma sahip olan Recon, 7 parçalı ikonik Jeep ızgarası, kare formlu farlar ve çıkarılabilir kapılar gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Tam boy yedek lastik ise aracın macera ruhunu vurguluyor.

ELEKTRİKLİ GÜÇ ÜNİTESİ

Recon, en azından başlangıçta sadece elektrikli olarak sunulacak. Jeep yetkilileri, ilerleyen dönemde Wagoneer S gibi hibrit versiyonların da gelebileceğini belirtiyor.

PLATFORM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Recon, yeni Alfa Romeo Stelvio ile aynı platform olan STLA Large üzerine inşa edilecek.

600 beygir gücüne sahip olması beklenen aracın teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT

Recon'un 2025 ortalarında Amerika'da, yıl sonuna doğru ise Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Resmi lansman tarihi ve fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi yok.