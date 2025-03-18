Kanada'dan Tesla'ya şok: Teşvikler durduruldu

Haber Merkezi

Kanada'da Toronto Belediyesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla 2029 sonuna kadar ticari ulaşımda kullanılan elektrikli araçlara çeşitli mali teşvikler sağlıyordu.

Ancak, 1 Mart itibarıyla Tesla, bu teşvik programından çıkarıldı. Belediye Başkanı Olivia Chow, kararın ABD ile yaşanan ticaret sorunları çözülene kadar devam edeceğini açıkladı.

"BAŞKA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TERCİH EDİLEBİLİR"

Başkan Chow, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticari taşımacılıkta kullanılan araçlar, örneğin taksiler, farklı bir marka tercih etmek zorunda kalacak. Satın alabilecekleri başka elektrikli araçlar da var." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Tesla'nın rakiplerine açık bir davet olarak yorumlandı.

MUSK VE TRUMP ETKİSİ

Kararın arkasındaki en büyük etkenin, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı olduğu iddia ediliyor.

Trump'ın Kanada'ya yönelik sert politikaları ve gümrük tarifeleri, ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı. Başkan Chow, "Eğer bir Tesla satın almak istiyorsanız, elbette alabilirsiniz. Ancak bunun için vergi mükelleflerinin parasını kullanamazsınız." dedi.

Kararın finansal etkisinin büyük olmadığını, daha çok sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı.

TESLA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Tesla, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bu kararın şirketin Kanada pazarındaki satışlarını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.