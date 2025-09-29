Kaza riski var: Stellantis 123 binden fazla aracını geri çağırdı

Bünyesinde çok sayıda önemli markayı barındıran küresel otomotiv üreticisi Stellantis, ABD’de 123 binden fazla aracını geri çağırdı.

Duyuru, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapıldı.

SEBEP: YOLDA KOPABİLECEK CAM KAPLAMALARI

Geri çağırmanın nedeni, sürücü ve yolcu camlarındaki çeyrek kaplamaların (trim parçalarının) doğru şekilde sabitlenmemiş olması.

Açıklamada, bu parçaların seyir halindeyken koparak diğer araçlar için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtildi.

ETKİLENEN MODELLER HANGİLERİ

Geri çağırma, 2022-2024 model yılları arasındaki Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçlarını kapsıyor.

Stellantis, bu ayın başında da farklı bir sorun olan kapı kaplamalarının ayrılma ihtimali nedeniyle 164 bin aracı geri çağırmıştı.