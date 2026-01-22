Kia, otomobillerde fiziksel düğmelerden vazgeçmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv endüstrisinde araç içi kontrollerin dijital ekranlara taşınması yaygınlaşsa da Kia, bu akıma tamamen kapılmayarak fiziksel tuş stratejisini sürdürüyor.

Marka, teknolojik donanımları artırmasına rağmen sürücülerin kullanım alışkanlıklarını ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Kia İç Tasarım Şefi Jochen Paesen, sürücülerin hata yapmak istemediği ve anında ulaşması gereken kritik işlevlerin fiziksel kalması gerektiğini vurguladı.

Paesen, basit bir işlem için menüler arasında gezilmesini gerektiren sistemlerin kullanıcılar tarafından tercih edilmediğini belirtti.

KULLANILABİLİRLİK TEKNOLOJİDEN ÖNEMLİ

Çinli üreticilerin yeni teknolojileri araçlara entegre etme hızını takdir eden Paesen, bu özelliklerin kolay kullanılabilir olmadığı sürece bir anlam ifade etmediğini savundu.

Tasarım ekibi, teknolojinin sadece var olması değil, aynı zamanda pratik bir şekilde yönetilebilmesi gerektiğine inanıyor.

SEKTÖRDE DOKUNMATİKTEN KAÇIŞ BAŞLADI

Kullanıcıların fiziksel tuş talebi ve dokunmatik ekranların yarattığı güvenlik zafiyeti, sektördeki diğer devleri de benzer kararlar almaya itiyor.

Mercedes-Benz, Volkswagen ve Ferrari gibi markaların ardından Kia'nın da bu duruşu, sürüş güvenliği için dikkatin yolda kalması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.