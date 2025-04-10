Kia, yeni bir benzinli motor geliştiriyor

Haber Merkezi

Kia, geleceğe yönelik stratejilerini açıkladığı 2025 CEO Yatırımcı Günü etkinliğinde dikkat çekici bir motor teknolojisini duyurdu.

Şirket, hem geleneksel içten yanmalı modellere hem de hibrit araçlara entegre edilebilecek yeni bir modüler benzinli motor geliştirdiğini açıkladı.

Bu yeni motorun en önemli özelliklerinden biri de, gelecekte piyasaya sürülecek olan menzil uzatıcılı elektrikli araçlarda (EREV) enerji üretmek amacıyla kullanılacak olması.

YÜKSEK VERİMLİLİK VE ARTIRILMIŞ GÜÇ

Tanıtılan yeni 2.5 T-GDI motor, mevcut 2.5 litrelik ünitesine kıyasla yüzde 5 daha yüksek termal verimlilik sunuyor.

Kia yetkilileri, bu yeni motorun güç çıkışında da yüzde 12'lik bir artış sağlayacağını belirtiyorlar.

Bu da motorun 300 beygir gücü sınırını aşacağı anlamına geliyor. Mevcut 2.5 litrelik motorun Sorento modelinde 285 beygir gücü ve K5 GT'de ise 294 beygir gücü ürettiği düşünüldüğünde, bu artış oldukça iyi bir iyileşme vadediyor.

Tork değeri hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da her iki modelde de 420 Nm olan tork çıkışının da artırılması bekleniyor.

Kia'nın yeni motor teknolojileri sadece içten yanmalı motorları değil, hibrit sistemleri de kapsıyor.

Şirket, yeni nesil hibrit modellerinde daha iyi hızlanma ve elektromotordan içten yanmalı motora geçişlerde daha yumuşak bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.