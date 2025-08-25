Koç Holding’den sürpriz hamle! Otomotiv dünyasının efsane modelleri geri dönüyor

Tofaş ve Stellantis birleşmesinin ardından otomotiv sektöründe dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Uygun fiyatlı SUV üretimi taahhüdünü veren Koç holding, bu kez otomobil pazarındaki hakimiyetini güçlendirmek için 90’lı yılların efsane modellerini geri getirmeye hazırlanıyor.

Bu sürpriz hamle kapsamında TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

TASARIM YENİLENEK!

Otomobil tutkunları tarafından ilgi odağı halinde olmaya devam eden bu modellerin, yeni üretimleri ise tasarımları merak ediliyor.

Gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor.

Bu adımla birlikte hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.