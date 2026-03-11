Elektrikli lüks van Mercedes-Benz VLE tanıtıldı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, uzun zamandır beklenen elektrikli lüks van modeli VLE'yi tanıttı.

EQV modelinin halefi olarak konumlandırılan yeni VLE, sekiz kişiye kadar sunduğu oturma kapasitesini premium bir sedanın çevikliği ve uzun yol konforuyla harmanlarken, WLTP standartlarına göre 700 kilometrenin üzerinde iddialı bir menzil sunuyor.

MBUX SUPERSCREEN VE YENİLİKÇİ İÇ MEKAN TASARIMI

Aracın kabininde üç ekrandan oluşan devasa bir MBUX Superscreen sistemi yer alırken, multimedya ve sürüş destek sistemleri için yeni MB.OS işletim sistemi kullanılıyor.

Beş ila sekiz arasında değişen koltuk düzenlerine sahip araçta, istendiğinde tamamen sökülebilen koltuklar sayesinde bagaj hacmi 795 litreden 4 bin litrenin üzerine kadar çıkarılabiliyor.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Van.EA platformu üzerinde yükselen VLE, lansman döneminde 200 kW gücünde önden çekişli VLE 300 ve 305 kW gücünde dört tekerlekten çekişli VLE 400 4Matic olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

Her iki model de 115 kWh kapasiteli güçlü bir NMC bataryadan besleniyor ve 800 volt mimarisi sayesinde 300 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor.

Opsiyonel olarak sunulan Airmatic havalı süspansiyon sistemi ilk kez Google Maps verilerini kullanarak yol şartlarına göre sürüş yüksekliğini otomatik olarak ayarlıyor.

Ayrıca hareketli arka aks sistemi sayesinde aracın dönüş çapı iki metre azaltılarak şehir içi manevra kabiliyeti önemli ölçüde artırılıyor.

Yeni modelin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı henüz netlik kazanmadı.