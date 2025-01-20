Kocaeli, otomotiv ihracatının yüzde 52'sini gerçekleştirdi

AA & Ensonhaber

Kocaeli, 2024 yılında otomotiv sektöründeki üretimdeki küçük düşüşlere rağmen ihracat performansıyla dikkat çekici bir başarı sergiledi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda geçen yıl toplam 620 bin 56 binek ve ticari araç üretildi. Günde yaklaşık 1.700 araç üreten Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdi.

Kent, 2023 yılına kıyasla taşıt ihracatını adet bazında yüzde 4 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attı. Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine tekabül eden 531 bin 142 aracın yurt dışı teslimatları yapıldı. Bu performansla, Kocaeli, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 52'sini üstlendi.

FORD OTOSAN'DAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA YÜKSELİŞ

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında yaptığı üretim ve ihracatla Türkiye’nin lider otomotiv üreticisi olma unvanını sürdürdü. Şirket, 381 bin 786 adetlik toplam üretiminin 369 bin 302’sini Kocaeli'deki Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Bu fabrikalarda üretilen araçların 326 bin 75’i ise yurt dışına ihraç edildi. Özellikle hafif ticari araçlar (Custom, Transit, Courier) kategorisinde üretim yüzde 3 düşüş yaşasa da, ihracat yüzde 7 oranında artış gösterdi.

HYUNDAI ASSAN VE ANADOLU ISUZU'DAN YÜKSEK KAPASİTEYLE ÜRETİM

Hyundai Assan, yıllık 245 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerinin üretimini gerçekleştirdi ve geçen yıl 244 bin 976 adet araç üreterek kapasitesine yakın bir üretim sağladı. Bu araçların yüzde 83’üne denk gelen 204 bin adedi ise yurt dışına gönderildi. Anadolu Isuzu ise 5 bin 778 araç üretirken, bunların 1.067’sini ihraç etti.

Kocaeli’deki otomotiv fabrikaları, üretim ve ihracat performanslarıyla 2023 yılına göre önemli bir artış gösterdi.

Üretim (Adet) İhracat (Adet)

Firma 2023 2024 Değişim (%) Firma 2023 2024 Değişim (%)

Ford Otosan 379.662 369.302 -3 Ford Otosan 304.162 326.075 7

Hyundai Assan 242.016 244.976 1 Hyundai Assan 205.200 204.000 -1

Anadolu Isuzu 5.976 5.778 -3 Anadolu Isuzu 1.102 1.067 -3

Toplam 627.654 620.056 -1 Toplam 510.464 531.142 4