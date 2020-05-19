Koronavirüs, elektrikli otomobil pazarını daha az etkiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle sarsılan otomotiv sektöründe elektrikli araçlardaki etkinin, içten yanmalı motorlara sahip otomobillere göre daha az olması bekleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomobil sektörüne ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Ancak elektrikli otomobil pazarı, içten yanmalı motorlara sahip otomobillere göre daha iyi durumda.

Analistlerin tahminlerine göre, elektrikli araçlar satışlarında bu yıl yüzde 18 düşüş bekleniyor. Ancak içten yanmalı motorlara sahip araçlarda bu rakam yüzde 23'e kadar çıkabilir.





ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Tahminlere göre, elektrikli modeller 2040 yılına kadar genel araç filosunun yüzde 31'ine ulaşacak ve o tarihe kadar yeni binek otomobil satışlarının yüzde 58'ini oluşturacak.

Bu nedenle içten yanmalı motorlu araçların 2017'deki zirveden yavaş yavaş düşeceği öngörülüyor. Elektrikli otomobil satışlarının ise bu yıl 1,7 milyon adet düzeyinde olması bekleniyor.