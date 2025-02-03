Lexus, 2024 yılında kendi satış rekorunu kırdı

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Lexus, 2024 yılını büyük bir başarıyla tamamladı. Global satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artıran marka, toplamda 851 bin 214 araç sattı ve tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ BAŞARISI

Lexus'un bu başarısında, Avrupa pazarındaki performansı önemli bir rol oynadı. Avrupa'da satışlarını yüzde 20 artıran Lexus, 88 binin üzerinde araç satarak yüzde 2,5 pazar payına ulaştı.

Türkiye ise Lexus'un en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri oldu. 2023'e göre yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme kaydeden Lexus, Türkiye'de tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.

Lexus, 2024 yılında yeni modelleri ve teknolojileriyle de dikkat çekti. Yeni B-SUV modeli LBX ve lüks minivan LM, müşterilerden büyük ilgi gördü.

Shimoyama'daki yeni Ar-Ge merkezi de Lexus'un inovasyon çalışmalarına hız kazandırdı.