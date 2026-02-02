Lexus, 2025'te tarihinin en yüksek satış performansına ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota bünyesinde faaliyet gösteren premium otomobil üreticisi Lexus, 2025 yılına dair finansal sonuçlarını ve satış performansını açıkladı.

Marka, geçtiğimiz 12 ayda toplam 882 bin 231 adet araç satışı gerçekleştirerek kendi rekorunu kırmayı başardı.

KUZEY AMERİKA PAZARI LİDERLİĞİ ALDI

Şirketin küresel teslimatlarının neredeyse yarısını oluşturan Kuzey Amerika pazarında satışlar yüzde 7,5 artışla 408 bin seviyesine yükseldi.

Avrupa pazarında yüzde 2,3'lük bir daralma yaşanmasına rağmen Afrika ve Güney Amerika bölgelerinde çift haneli büyüme oranları kaydedildi.

ELEKTRİKLİ MODELLERE TALEP KATLANDI

Satışların yüzde 52'sini oluşturan hibrit ve tam elektrikli modeller, markanın başarısında kilit bir rol oynadı.

Özellikle RZ ve UX300e modellerinin etkisiyle tam elektrikli araçlara olan talep bir önceki yıla göre yüzde 119 artarak iki katına çıktı.

EFSANE MODEL LS İÇİN RADİKAL DEĞİŞİM

Markanın ikonik sedan modeli LS'in üretimden kaldırılarak bu ismin minivan ve coupe-SUV gibi farklı gövde tiplerini içeren bir model ailesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Toyota yönetimi, Lexus'un önümüzdeki süreçte daha özgür ve öncü bir yapıya kavuşarak ürün gamını cesur konseptlerle genişleteceğinin sinyallerini veriyor.