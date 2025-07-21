Lexus, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ilk zaferini kazandı

Premium otomobil üreticisi Lexus, motor sporları dünyasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Şirketin RC F LMGT3 yarış aracı, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) ilk etap zaferine ulaştı.

ZAFERİN DETAYLARI

Zafer, Brezilya'daki Interlagos Pisti'nde düzenlenen Sao Paulo 6 Saat yarışında geldi.

AKKODIS ASP Takımı adına yarışan Jose Maria Lopez, Petru Umbrarescu ve Clemens Schmid pilotajındaki 87 numaralı araç, 216 tur sonunda en yakın rakibine yaklaşık 38 saniye fark atarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

LEXUS İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Bu başarı, Lexus'un WEC'teki henüz ikinci sezonunda gelmesiyle daha da anlamlı hale geliyor.

Yüksek performanslı "RC F coupe" modeli temel alınarak geliştirilen RC F LMGT3, bu zaferle adını WEC kazananları arasına yazdırmış oldu.