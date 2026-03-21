Lüks otomobil devi Bentley, üst üste 7 yıldır kâr ediyor

Küresel pazardaki daralma ve ABD gümrük vergileri gibi olumsuz etkenler, geleneksel lüks otomobil üreticilerini zorlamaya devam ediyor.

Bu koşullara rağmen Bentley, satışlarında sadece yüzde 4,8'lik bir düşüş yaşayarak yılı 10 bin 131 araç teslimatıyla kapattı.

MULLINER VE SPEED VERSİYONLARI GELİRİ KORUDU

Markanın toplam gelirleri yıllık bazda yalnızca yüzde 1 oranında azalarak 2,6 milyar euro seviyesine geriledi.

Bu istikrarın arkasında, yüksek kâr marjına sahip Mulliner kişiselleştirme bölümü ve müşterilerden yoğun ilgi gören yüksek performanslı Speed versiyonları yer aldı.

Crewe merkezli üretici, efsanevi W12 motorunu Batur modeliyle birlikte emekliye ayırmasına rağmen üst üste yedinci kârlı yılını kayda geçirdi.

Şirket, en çok satan modeli Bentayga'nın da rüzgarıyla yılı yüzde 8,3 faaliyet marjı ile tamamladığını duyurdu.

Bentley, ilk elektrikli otomobili için montaj hattını tamamlama aşamasına gelirken yüzlerce renk seçeneği sunan yeni boya atölyesini de bitirmek üzere.

Şirketin 2030 yılındaki tamamen elektrikli olma planı rafa kalksa da, 2035 yılına kadar her yıl yeni bir şarj edilebilir hibrit veya tam elektrikli model piyasaya sürme hedefi korunuyor.

YATIRIMLARI DENGELEMEK İÇİN İŞTEN ÇIKARMA YAPILACAK

Elektrikli araç yatırımlarını finanse etmek isteyen marka, maliyetleri düşürmek amacıyla 275 pozisyonda iş gücü kesintisine gidecek.

Organizasyonel uyarlama olarak adlandırılan bu süreç sadece yönetim, ajans ve üretim dışı çalışanları kapsayacak.