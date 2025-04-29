Mazda, arıza nedeniyle MX-5 teslimatlarını durduruyor

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Japon otomobil üreticisi Mazda, sevilen spor otomobili MX-5 ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, yeni üretilen bazı MX-5 araçlarında tespit edilen potansiyel bir araç kontrol modülü sorunu nedeniyle modelin teslimatlarını ihtiyati olarak durdurma kararı aldığını bildirdi.

KAÇ ARAÇ ETKİLENDİ VE TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Japon üretici, bu sorundan tam olarak kaç adet aracın etkilendiğini henüz açıklamadı. Ancak sorun giderilene kadar, etkilenme potansiyeli olan araçların depolarda veya limanlarda bekletileceği belirtildi.

Mazda'nın kalite güvence ekibinin konuyla ilgili gerekli incelemeleri yürüttüğü ve sorundan etkilenebilecek araçların kapsamını değerlendirdiği ifade edildi.

Teslimatların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise net bir tarih verilmese de Mazda yetkilileri, teslimatların "önümüzdeki yaz" başlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

SORUN KUZEY AMERİKA PAZARINI ETKİLİYOR

Mazda MX-5 modelindeki bu kontrol modülü sorununun ve buna bağlı teslimat durdurma kararının yalnızca Kuzey Amerika pazarındaki araçları etkilediği belirtildi.

Diğer pazarlardaki teslimat süreçlerinde şu an için bir aksama bildirilmedi.