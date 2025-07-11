Merakla beklenen Hyundai Ioniq 6 N tanıtıldı: İşte özellikleri

Hyundai, Ioniq 5 N modelinin ardından ikinci yüksek performanslı elektrikli modeli olan Ioniq 6 N'yi görücüye çıkardı.

Elektrikli sedan, pratik bir pakette sunduğu inanılmaz güç ve gelişmiş yol tutuşu özellikleriyle dikkat çekiyor.

641 BEYGİR GÜÇ, 3,2 SANİYE 0-100 KM/S

Çift elektrik motoruna sahip olan Hyundai Ioniq 6 N, standart olarak 601 beygir güç üretirken, N Grin Boost modu ile bu gücü 10 saniyeliğine 641 beygire çıkarabiliyor.

Bu güç sayesinde araç, N Kalkış Kontrolü ile 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşırken, maksimum 260 km/s hıza çıkabiliyor.

YOL TUTUŞU İÇİN ÖZEL OLARAK YENİLENDİ

Hyundai mühendisleri, daha iyi yol tutuşu için süspansiyon geometrisini ve şasiyi tamamen yeniden tasarladı.

Genişletilmiş çamurluklar ve daha fazla yere basma kuvveti için eklenen kuğu boynu arka kanat, aracın performans odaklı kimliğini yansıtıyor.

Hyundai, Avrupa'nın WLTP standartlarına göre 6 N'nin tek şarjla 475 km'ye kadar yol kat edebileceğini belirtiyor.

2025 Ioniq 5 N, 67 bin 800 dolardan başlıyor ve Ioniq 6 N'nin de benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.