Merakla beklenen yeni Hyundai IONIQ 3, nisanda tanıtılacak

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, 21-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Milano Tasarım Haftası’na katılacağını açıkladı.

Marka, bu prestijli etkinlikte "Unfold Story" başlıklı özel bir deneyim alanı oluşturarak tasarım felsefesini ziyaretçilerle buluşturacak.

Milano’daki Torneria Tortona’da kurulacak olan sergi alanı, bir otomobilin kağıt üzerindeki ilk çizimden çelik bir yapıya dönüşme sürecini yansıtacak.

Katılımcılar, Hyundai’nin malzeme, işçilik ve teknolojiyle şekillenen modern mobilite vizyonunu yakından inceleme fırsatı yakalayacak.

IONIQ 3 TANITILACAK

Etkinliğin merkezinde yer alan tamamen elektrikli yeni model IONIQ 3, ilk kez bu platformda kamuoyuna tanıtılarak görücüye çıkacak.

Hyundai tasarımcılarının yöneteceği atölye çalışmalarıyla, modelin tasarımına yön veren temel prensipler ve ilham kaynakları detaylı şekilde aktarılacak.

IONIQ 3 prömiyeri, markanın gelişen tasarım vizyonunun bir sonraki adımını temsil ederken gelecekteki araçların nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunacak.

Yeni modelle ilgili merak edilen tüm teknik detaylar ve kapsamlı bilgiler Milano’daki resmi lansmanla birlikte netlik kazanacak.