Mercedes, 223 binden fazla aracını geri çağırıyor: İşte etkilenen modeller

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, dünya çapında yaklaşık 223 bin ticari aracını kapsayan büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından duyurulan kararın nedeni, ciddi bir hava yastığı sorunu olarak açıklandı.

GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENİ: HAVA YASTIĞI PATLAMA RİSKİ

Geri çağırmanın temel nedeni, kaza anında hava yastığını şişiren gaz jeneratörünün patlama riski.

Bu durumun, hava yastığının koruma işlevini yitirmesine ve patlayan parçaların yolcuları yaralamasına neden olabileceği belirtiliyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ

Geri çağırma, Aralık 2002 ile Şubat 2006 arasında üretilen Mercedes-Benz Viano ve Vito modellerini kapsıyor.

Dünya genelinde 223 bin aracı etkileyen sorundan, 60 binden fazla aracın Almanya'da olduğu bildirildi.