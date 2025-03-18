Mercedes, A ve B serisi modellerin üretimini durduruyor

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Mercedes-Benz, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni CLA modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin gelecekteki model stratejisi merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Mercedes-Benz yöneticisi Markus Schafer'in açıklamalarına göre, şirket A ve B serisi otomobillerine veda etmeye hazırlanıyor.

GİRİŞ SEVİYESİ MODELLERDE KÖKLÜ DEĞİŞİM

Mercedes-Benz, giriş seviyesindeki model sayısını 7'den 4'e indirme kararı aldı. Bu kapsamda, A serisi hatchback ve sedan modelleri ile B serisi MPV modelinin üretimi sonlandırılacak.

Bu kararla birlikte, CLA, CLA Shooting Brake, GLA ve GLB modelleri, Mercedes-Benz'in giriş seviyesindeki yeni temsilcileri olacak.

CLA YENİ GİRİŞ SEVİYESİ OLACAK

Mercedes-Benz'in yeni stratejisiyle birlikte, CLA, şirketin giriş seviyesindeki en önemli modeli haline gelecek. Şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken CLA, genç ve dinamik kullanıcıları hedefliyor.

ÜRETİM NE ZAMAN DURACAK

Mercedes-Benz, A ve B serisi modellerinin üretimini ne zaman durduracağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, şirketin bu kararı kısa süre içinde uygulamaya koyması bekleniyor.

MERCEDES-BENZ NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI

Mercedes-Benz'in bu kararı almasındaki en büyük etkenin, şirketin lüks segmente odaklanma stratejisi olduğu düşünülüyor.

Şirket, daha yüksek kar marjı elde edebileceği lüks modellere yönelerek karlılığını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, elektrikli araçlara geçiş sürecinde de kaynaklarını daha verimli kullanmak istiyor.