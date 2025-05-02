Mercedes-Benz'in karı ilk çeyrekte yüzde 43 düştü

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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin kârı ve satışları, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir düşüş gösterdi.

FİNANSAL PERFORMANS

Şirketin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte düzeltilmiş faaliyet kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,7 azalarak yaklaşık 2,3 milyar euroya geriledi. Net kâr ise yaklaşık yüzde 43 düşüşle 1,7 milyar avroya indi.

Aynı dönemde Mercedes-Benz'in satış gelirleri yüzde 7,41 azalarak 33,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Araç teslimatları da yüzde 3,6 düşüşle 446 bin 300 adede geriledi.

DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Şirket, kârdaki bu önemli düşüşü öncelikli olarak en büyük pazarlarından biri olan Çin'deki zayıf lüks otomobil satışlarına bağladı. Talepteki bu yavaşlama, şirketin finansal performansını doğrudan olumsuz etkiledi.