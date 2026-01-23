Mercedes Formula 1 takımı, Microsoft ile anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes, 2026 Formula 1 sezonu ve yeni W17 aracının tanıtımı öncesinde teknoloji dünyasının lideri Microsoft ile stratejik bir iş birliğine gitti.

Sekiz kez takımlar şampiyonu olan dev ekip, Formula 1'in yeni döneminde gücünü Microsoft'un teknolojisiyle birleştirecek.

60 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Sky News kaynaklarına göre, Formula 1 gridindeki en büyük sponsorluklardan biri olan bu ortaklığın yıllık değerinin 60 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu dev bütçeli anlaşma, takımın hem finansal gücünü hem de teknolojik altyapısını önemli ölçüde destekleyecek.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, inovasyonla şekillenen bu sporda Microsoft gibi bir teknoloji lideriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Wolff, Microsoft teknolojisinin takımın çalışma biçiminin merkezine yerleşeceğini ve daha hızlı iç görüler elde etmelerini sağlayacağını vurguladı.

YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Anlaşma kapsamında Microsoft'un bulut ve kurumsal yapay zeka teknolojileri, milisaniyelerin belirleyici olduğu yarış performansını artırmak için aktif olarak kullanılacak.

Microsoft yöneticisi Judson Althoff, veriye dayalı sonuçların ve akıllı iş birliğinin yeni nesil yarışçılıkta kritik bir rol oynayacağını belirtti.