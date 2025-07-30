Mercedes'in en çok satan modeli GLC elektrikleniyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli dönüşümündeki en kilit modellerinden biri olan yeni elektrikli GLC'yi Münih'teki IAA Mobility fuarında sergilemeye hazırlanıyor.

Marka, bu tanıtımı "bu yılki fuarın zirve noktası" olarak nitelendiriyor.

MARKA İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Elektrikli GLC, Mercedes'in en çok satan modelinin mirasını elektrikli çağa taşıyacak olması nedeniyle büyük bir önem taşıyor.

Şirket, yeni modeli "markanın yeni yüzü" olarak tanımlayarak, ikonik ve çok yönlü bir sürüş deneyimi vadediyor.

BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Henüz resmi olarak açıklanmasa da prototip testlerine dayanan bilgilere göre aracın 94,5 kWh batarya ile 700 kilometre WLTP menzili sunması bekleniyor.

320 kW gücündeki çift motorlu dört çeker sistem ve 320 kW DC hızlı şarj da sızan diğer teknik detaylar arasında.

Mercedes, Münih’teki etkinlikte yalnızca GLC ile sınırlı kalmayacak.

Marka ayrıca, 2026 yılında yollara çıkması planlanan yeni nesil tamamen elektrikli VLE’nin kamuflajlı prototipini de ilk kez sergileyecek.