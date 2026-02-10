Mercedes'ten elektrikli yeni SUV modeli: 1000 beygir güç üretecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-AMG, markanın küresel satış hacminin büyük bir kısmını oluşturan SUV segmentindeki iddiasını artırmak için kolları sıvadı.

Alman üretici, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yüksek performanslı yeni bir SUV modeli geliştiriyor.

1000 BEYGİR GÜÇ ÜRETECEK

Autocar kaynaklı bilgilere göre, geliştirilen yeni elektrikli SUV modeli 1.000 beygirin üzerinde bir güç çıkışıyla performans tutkunlarını karşılayacak.

Bu iddialı model, yüksek performanslı AMG elektrikli araçları için özel olarak tasarlanan AMG.EA platformu üzerine inşa ediliyor.

GT XX KONSEPTİNDEN İLHAM ALACAK

Yeni SUV'nin güç ünitesinde, daha önce GT XX Concept modelinde sergilenen teknolojilerin kullanılması bekleniyor.

Bu kapsamda aracın üç elektrik motorlu bir kuruluma, doğrudan soğutmalı silindirik batarya hücrelerine ve 800 voltluk hızlı şarj mimarisine sahip olacağı öngörülüyor.

COUPÉ VERSİYONU VE ÇIKIŞ TARİHİ

AMG'nin sadece klasik bir SUV değil, aynı zamanda daha sportif hatlara sahip coupé formunda bir versiyon üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Merakla beklenen bu yüksek performanslı projenin resmi tanıtımının 2027 yılında yapılması planlanıyor.