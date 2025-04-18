MINI, 2030'da elektriğe geçiş planını erteleme kararı aldı

Haber Merkezi

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, iddialı elektrifikasyon hedeflerinden geri adım atarak, içten yanmalı motorlara olan bağlılıklarını yeniden gözden geçiriyor.

Bu trende katılan son marka ise MINI oldu. BMW bünyesinde faaliyet gösteren MINI, 2021 yılında aldığı bir kararla 2030'a kadar tamamen elektrikli bir model ailesine sahip olmayı planlamıştı.

Ancak piyasadaki değişimler ve elektrikli araçlara olan talebin düşmesi, şirketi bu planı ertelemeye itti.

MINI Amerika Başkan Yardımcısı Michael Peyton'ın Automotive News'e verdiği röportaj, markanın benzinli araçların yakın gelecekte de sektöre hükmetmeye devam edeceğini kabul ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

MINI'DEN İÇTEN YANMALI MOTORLARA YATIRIM SİNYALİ

Michael Peyton, MINI'nin benzinli araçlara yatırım yapmaya devam edeceğini şu sözlerle doğruladı:

Kuzey Amerika'da içten yanmalı motorların hâlâ çok önemli olduğunu ve öngörülebilir gelecekte de öyle olacağını fark ettik.



Bu nedenle marka olarak yaklaşımımızı biraz değiştirdik ve daha uzun süre benzinli motor üretmeye karar verdik. Müşterilerimizin isteklerine göre araçlar üretmeye devam edeceğiz.

ACEMAN AMERİKA'DA SATILMAYACAK

Çin'de üretilen Aceman modelinin Amerika pazarında sunulması planlanıyordu, ancak gümrük vergileri nedeniyle bu plan iptal edildi.

Üretimin İngiltere'ye taşınması fikrine sıcak bakmayan Peyton, Amerika'daki tedarikçi eksikliği nedeniyle BMW'nin Güney Carolina tesisini kullanmayı da reddediyor.

MINI'DEN YENİ MODEL HAMLELERİ

Mevcut piyasa koşullarında ayakta kalmak için büyük riskler alması gereken MINI, Countryman'in üstünde yer alan büyük bir crossover modeliyle Amerika'daki hayranlarını mutlu edebilir.

Ancak Amerika denince akla gelen pickup tarzı araçların MINI'nin model gamında yer alması ise neredeyse imkansız görünüyor.