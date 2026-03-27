Çinli otomobil devi Leapmotor Avrupa'da büyüyor: 3 yeni model yolda

Ülkemizde de T03 modeliyle tanınan Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Avrupa pazarındaki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Stellantis ile yaptığı iş birliği sayesinde bölgenin en çok satan dördüncü Çinli markası olan şirket, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletme kararı aldı.

ÜRÜN GAMINI İKİYE KATLAYACAK

Leapmotor International Avrupa Ticari Operasyonlar Müdürü Danilo Annese, markanın Avrupa'daki araç sayısını sene sonuna kadar iki katına çıkaracağını duyurdu.

Bu kapsamda şirketin halihazırda Avrupa pazarında sattığı T03, B10 ve C10 modellerinin yanına kısa süre içinde üç yeni araç daha eklenecek.

İLK YENİ MODEL B05 OLACAK

Piyasaya sürülecek yeni araçların ilki, tamamen elektrikli kompakt hatchback yapısıyla öne çıkan B05 modeli olacak.

B10 ile aynı platformu paylaşan bu aracın, daha hafif ve aerodinamik gövdesi sayesinde yüksek bir menzil sunarak yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması planlanıyor.

B03X VE B03 YIL SONUNA KADAR GELECEK

Yılın üçüncü çeyreğinde ise daha önce Brüksel'de ön tanıtımı gerçekleştirilen B03X modelinin Avrupa yollarına çıkması bekleniyor.

Üçlünün son üyesi olan ve Çin'de A05 adıyla bilinen uygun fiyatlı B03 modelinin de yıl sonuna doğru satışa sunulacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yeni modellerin Avrupa lansman tarihleri netleşirken, bu araçların ilerleyen dönemde Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Markanın halihazırda Avrupa'da sunduğu B10 ve C10 modellerinin de şu an için ülkemizde satışı bulunmuyor.