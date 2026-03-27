Tehlike saçıyor: Jeep Wagoneer S için acil geri çağırma kararı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Jeep Wagoneer S modeli için Kuzey Amerika pazarını kapsayan acil bir geri çağırma duyurusu yayınladı.

Alınan bu karar, bagaj kapağı menteşe kapaklarının hatalı takılmış olma ihtimali ve sürüş esnasında araçtan koparak yola fırlama riski taşıması nedeniyle alındı.

11 BİNDEN FAZLA ARAÇ ETKİLENİYOR

Açıklanan resmi verilere göre, yollarda bulunan ve diğer sürücüler için ciddi tehlike oluşturan toplam 11 bin 767 adet elektrikli Jeep modeli bu durumdan etkileniyor.

Sorunun ciddiyeti sebebiyle 2024 ile 2026 model yılları arasındaki araçları kapsayan bu geri çağırma süreci, markanın kısa süreli bir satış durdurma kararı almasına da neden oldu.

ÜCRETSİZ ONARIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Amerikalı otomobil üreticisi, sorunun çözümü için etkilenen araç sahiplerinin yerel yetkili servislerle iletişime geçerek randevu oluşturmasını talep ediyor.

Servislerde yapılacak detaylı incelemelerde parçanın değiştirilmesi veya yeniden tasarlanması gerekirse tüm işlemler kullanıcılar için tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.