Nisan ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Nisan ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Nisan ayında, ülkemizdeki online ikinci el otomobil pazarında en çok satan marka ve modelleri sizlerle paylaşıyoruz.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Yeni açıklanan nisan ayı rakamlara göre, ülkemizdeki ikinci el pazarında da durum farklı değil.

Nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

SATIŞLARDA GERİLEME VAR

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.

İLANA ÇIKAN SATIŞLARIN YÜZDE 72'Sİ SATILDI

Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı.

Verilere göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 12 düşüş yaşandı.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle Volkswagen oldu.

Ardından 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

Bu üreticileri 12 bin 309 adetle Ford, 7 bin 832 adetle Opel, 6 bin 363 adetle Peugeot, 6 bin 351 adetle BMW, 5 bin 907 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 807 adetle Hyundai ve 4 bin 101 adetle de Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 79'unu oluşturdu.

EN HIZLI SATILAN MARKA: RENAULT

Nisan ayında online pazarda en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL PASSAT OLDU

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Volkswagen Passat, yine zirvede yer aldı.

6 bin 616 adet satan Passat modelini, 4 bin 874 adetle Renault Clio ve 4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.

Ardından 4 bin 299 adetle Opel Astra, 3 bin 707 adetle Renault Fluence, 3 bin 455 adetle Ford Focus, 3 bin 84 adetle VW Polo, 2 bin 992 adetle VW Golf, 2 bin 988 adetle Renault Symbol ve 2 bin 905 adetle de VW Jetta geldi.

TİCARİDE FIORINO ZİRVEDE

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 164 adetle Fiat Fiorino, nisan ayında en çok satan otomobil oldu.

Fiorino'yu 3 bin 104 adetle Fiat Doblo, 2 bin 151 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 33 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.615 adetle VW Caddy, 1.451 adetle Ford Transit, 1.332 adetle Renault Kangoo, 1.203 adetle Peugeot Partner, 588 adetle Citroen Berlingo ve 584 adetle de VW Transporter izledi.