Nissan, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor Nissan, içerisinde Leaf'in de bulunduğu bazı modelleri geri çağırma kararı aldı. İşte Nissan'ın geri çağırma programı hakkında son bilgiler.

Otomobil üreticileri, zaman zaman araçlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle geri çağırma programları başlatıyor.

Japon otomobil üreticisi Nissan, yaklaşık 1.38 milyon aracı geri çağırdığını açıkladı.

Söz konusu geri çağırma programına Note, Kicks, Serena ve Leaf gibi modeller de dahil edildi.

Araçlarda sorun var

Geri çağırma, ABD, Avrupa ve Japonya'daki araçları etkiliyor ve araçların hız sınırlayıcıdan çıktıktan sonra aniden hızlanması veya sürüş esnasında motorların durmasına neden olabilecek bir kısa devre gibi çeşitli sorunları kapsıyor.

Nissan ise sorunlardan kaynaklanan herhangi bir kaza rapor edilmediğini belirtti.

Ayrıca Nissan, sağ far lambasıyla ilgili bir sorun nedeniyle Japonya'da 6.434 Note Aura modelini geri çağıracak.

Geri çağırma programından etkilenen müşteriler Nissan tarafından bilgilendirilecek ve araçlarını servise götürmeleri istenecek.

Geri çağırma programında bulunan araçların halihazırda Türkiye'de bulunmadığını da belirtelim.