Nissan, elektrikli GT-R R32 modelini tanıttı

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Japon otomobil devi Nissan, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından efsanevi spor otomobili GT-R R32'yi elektrikli hale getirdi.

Fabrikadan yeni çıkmış gibi görünen R32, kaputunun altında köklü değişiklikler barındırıyor.

Efsanevi RB26DETT motoruna veda eden elektrikli R32, yerine bir çift elektromotor ve otomatik şanzıman hissini taklit eden vites kulakçıkları kullanıyor.

ELEKTRİKLİ GÜÇ

Her biri 218 bg güç ve 340 Nm tork üreten elektromotorlar, GT-R'ın çift turbolu 2.6 litrelik standart motorunun performansını yakalamayı ve hatta aşmayı hedefliyor.

1989 yılında 280 bg ve 353 Nm ile tanıtılan R32, dönemin centilmenlik anlaşması nedeniyle gerçek gücünün bir kısmını gizlemek zorunda kalmıştı.

AĞIRLIK ARTIŞI

Elektrikli R32, donör araçtan yaklaşık 370 kg daha ağır. Toplamda neredeyse 1.8 ton ağırlığındaki bu model, ağırlığı nedeniyle eleştirilen R35 kadar ağır olarak üretildi.

Bu ağırlık artışının temel nedeni, Leaf Nismo RC02 yarış otomobilinden alınan ve arka koltukların yerine yerleştirilen 62 kWh'lik pil paketi.

Bir elektromotor önde ve diğeri arkada konumlandırılan GT-R, dört tekerlekten çekiş sistemini koruyor.

235/45 R18 lastiklerle çevrili 18 inçlik jantlar ve modern Godzilla'dan alınan fren sistemi, aracın performansını destekliyor.

Ekstra ağırlıkla başa çıkmak için Öhlins amortisörlere sahip Nismo ayarlı bir süspansiyon sistemi kullanılıyor.

Nissan, elektrikli motor düzeninin "daha hızlı tepki verdiğini ve torku ön ve arka tekerlekler arasında mekanik sistemden daha hassas bir şekilde dağıttığını" belirtiyor. Bu, elektrikli GT-R'ın daha iyi bir performans ve yol tutuşu sunacağını gösteriyor.

İÇ MEKAN

İki koltuklu iç mekan, klasik GT-R tasarımını koruyor. Ancak, daha yüksek çözünürlüklü dijital göstergeler ve Recaro yarış koltukları gibi modern dokunuşlar da eklenmiş durumda.

ÜRETİM PLANI YOK

Elektrikli GT-R R32, tek seferlik bir proje olarak kalacak ve bir üretim versiyonu veya dönüştürme kiti planlanmıyor. Aracın müzede sergilenmesi bekleniyor.

Nissan, 2030 yılına kadar yeni nesil GT-R R36'yı piyasaya sürmeyi planlıyor. 2023 yılında tanıtılan Hyper Force konseptiyle ön gösterimi yapılan R36, elektrikli bir güç aktarma organına sahip olacak.