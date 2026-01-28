Nissan yeni Ariya konseptini tanıttı: Güneşten şarj oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nissan, Temiz Enerji Günü kapsamında görücüye çıkardığı yeni Ariya konseptiyle elektrikli araç teknolojisinde güneş enerjisi dönemini başlatıyor.

Dubai ve Barselona'daki mühendislik ekipleri tarafından geliştirilen araç, dışarıdan şarj ihtiyacını azaltmayı hedefleyen yenilikçi bir yapıya sahip.

GÜNEŞ PANELLERİNDEN GÜÇ ALIYOR

Hollandalı teknoloji şirketi Lightyear iş birliğiyle hayat bulan projede, aracın kaput, tavan ve bagaj kapağına toplam 3,8 metrekarelik yüksek verimli paneller yerleştirildi.

Polimer ve cam bazlı üretilen bu özel paneller, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürerek aracın kendi kendine yetebilme kapasitesini artırıyor.

GÜNLÜK 23 KİLOMETREYE VARAN BEDAVA MENZİL

Gerçek hayat koşullarında yapılan testlere göre araç, ideal hava şartlarında güneş enerjisiyle günde 23 kilometreye kadar ek menzil kazanabiliyor.

Şehir bazlı verilerde Dubai'de 21,2 kilometre menzil elde edilirken, güneşin daha az görüldüğü Londra'da bile 10,2 kilometrelik enerji üretimi sağlanıyor.

ŞARJ İSTASYONUNA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Bu teknoloji sayesinde sürücülerin şarj istasyonlarını ziyaret etme sıklığının kullanım alışkanlıklarına göre yüzde 35 ile 65 oranında azalacağı öngörülüyor.

Yılda 6 bin kilometre yol yapan bir sürücünün istasyon ziyaret sayısını 23'ten 8'e düşüren sistem, iki saatlik sürüşte bile araca 3 kilometrelik ek menzil katabiliyor.