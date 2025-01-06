Norveç’te 2024'te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli

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Norveç, elektrikli araçlara geçişte dünyaya örnek oluyor. Ülkede 2024 yılında satılan yeni araçların neredeyse yüzde 90'ı elektrikli oldu.

Bu oran, Norveç'in 2025 yılına kadar sadece elektrikli araç satışına izin verme hedefine ulaşabileceğini gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜKSELİŞ

Norveç Yol Federasyonu (OFV) verilerine göre, 2024 yılında ülkede satılan yeni araçların yüzde 88,9'u tamamen elektrikliydi. Bu oran, 2023 yılında yüzde 82,4 seviyesindeydi.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Norveç'te en çok satan elektrikli araç markaları Tesla, Volkswagen ve Toyota oldu. Çinli elektrikli araç markaları da Norveç pazarında giderek daha fazla yer edinmeye başladı.

Norveç'in elektrikli araçlara geçiş başarısında, hükümetin uyguladığı teşvikler ve vergiler etkili oldu.

Benzinli ve dizel araçlara yüksek vergiler uygulanırken, elektrikli araçlar vergi avantajlarından yararlanıyor.

Norveç'in elektrikli araçlara geçiş politikaları, uzun yıllardır farklı hükümetler tarafından destekleniyor. Bu tutarlılık, elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı.

Norveç'te güçlü bir otomotiv lobisinin olmaması da elektrikli araçlara geçişi kolaylaştırdı.

Ülkede otomobil üretimi yapılmadığı için, geçmişte benzinli ve dizel araçlara yüksek vergiler uygulanması kolay oldu.

2025 HEDEFiNE DOĞRU

Norveç, 2025 yılına kadar sadece elektrikli araç satışına izin verme hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2024 yılındaki satış rakamları, bu hedefin gerçekleştirilebilir olduğunu gösteriyor.