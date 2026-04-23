Opel Grandland Elektrik, 4x4 modeliyle Türkiye'de satışa çıktı

C-SUV segmentinin başarılı modellerinden Opel Grandland, elektrikli sürüş deneyimini dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleştirerek yollara çıktı.

Yeni Opel Grandland Elektrik AWD, tüm opsiyonların dahil olduğu GS donanım seçeneğiyle bayilerdeki yerini aldı.

GELİŞMİŞ SÜSPANSİYON İLE MAKSİMUM GÜVENLİK

Özel şasi yapısı ve seçilebilir sürüş modları sayesinde araç, yağışlı ve kaygan zeminlerde bile maksimum sürüş güvenliği vadediyor.

Standart olarak sunulan frekans seçici sönümleme teknolojisi, yol koşullarına göre sönümleme kuvvetini mekanik olarak ayarlayarak duruma göre konforlu veya sportif bir sürüş sağlıyor.

325 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Geniş yapısıyla ailelerin ve macera tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren model, önde ve arkada yer alan çift elektrik motoruyla toplam 239 kW (325 HP) güç üretiyor.

Toplamda 509 Nm maksimum tork değerine ulaşan bu yenilikçi sistem, araca zorlu yol şartlarında büyük bir avantaj kazandırıyor.

Yüksek tork kapasitesi sayesinde güçlü bir ivmelenme sunan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede çıkabiliyor.

Maksimum 180 km/s hıza ulaşabilen yeni Grandland Elektrik AWD, hem günlük kullanım hem de performans arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Otomobil, tüm opsiyonlar dahil 4 milyon 250 bin TL fiyatla Opel bayilerindeki yerini aldı.