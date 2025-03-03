Opel modellerinde mart ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Opel, mart ayında binek ve hafif ticari araç modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdiğini duyurdu.

Buna göre, Opel Corsa, Opel Astra, yeni Mokka ve yeni Grandland modelleri, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, Opel Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modellerini de 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuyor.

Opel, hafif ticari araç segmentinde de işletmelere yönelik finansman avantajları sağlıyor. Zafira modeli, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Şirketin hafif ticari araç modellerinden Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle alınabiliyor.

Combo Cargo için ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

VİVARO CARGO

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 metreküp hacminde ki hem de daha geniş 5,8 metreküp hacmindeki versiyonlarında 500 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Vivaro City Van modeli de 500 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 veya 1 milyon liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,19 faizli kredi olanakları faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor.