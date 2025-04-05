Oppo Find X9 serisinin 200 MP kameraya sahip olması bekleniyor

Haber Merkezi

Çin sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilere göre, Oppo, Find X9 modelinde çarpıcı bir kamera yükseltmesine gitmeye hazırlanıyor.

Özellikle 200 MP kamera sensörünün varlığı, teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Sektördeki kaynaklar, bu sensörün, ana kameradan ziyade periskop telefoto lenste kullanılmasının daha olası olduğunu belirtiyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TELEFOTO LENSTE YENİ BİR DÖNEM

Samsung'un 200 MP ISOCELL HP2 sensörüyle yüksek çözünürlüklü ana kamera alanında liderliği elinde bulundurduğu bir dönemde, Oppo'nun rakipleri Honor ve Vivo'nun izlediği yolu takip etmesi bekleniyor.

Bu rakipler, 200 MP sensörleri telefoto kameralarıyla birleştirerek dikkat çekmişti. Oppo'nun hangi sensörü kullanacağı henüz netlik kazanmamış olsa da Samsung'un ISOCELL HP9 sensörünün güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

Eğer Oppo, ISOCELL HP9 sensörünü tercih ederse, bu OPPO Find X7 Ultra'da kullanılan 50 MP telefoto kameraya kıyasla önemli bir gelişme anlamına gelecek.

HP9'un 1/1,4 inçlik büyük sensörü, Find X7 Ultra'nın 1/2,51 inçlik sensörüne göre daha fazla ışık yakalama ve görüntü detayı sunarak özellikle uzun odak uzaklıklarında üstün performans sergileyecek.

FIND X9 NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Oppo Find X9 serisinin 2025'in son çeyreğinden önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Ancak, 10 Nisan'da tanıtılacak olan Oppo Find X8 serisiyle ilgili beklentiler şimdiden yükselmeye başladı.