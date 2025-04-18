Otokar, Atlas kamyon ailesinin yeni modeli Atlas 9'u tanıttı

AA & Ensonhaber

Otokar, 2013 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında başarıyla hizmet veren Atlas ailesine, yeni nesil Atlas 9 modelini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atlas 9, özellikle sürücü güvenliği ve konforunu artırmaya yönelik yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Model, sınıfında bir ilke imza atarak sürücü ve yolcu hava yastıklarının yanı sıra hava destekli sürücü koltuğunu da standart olarak sunuyor.

Atlas 9'un pazarda öne çıkan özellikleri arasında 1 milyon kilometre veya 4 yıl garanti sunması, 2 bin 60 milimetre genişliğindeki kabini ve 10,25 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Elektronik park freni gibi teknolojiler de araca entegre edildi.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Araçta, Avrupa Birliği'nin GSRII güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSIS), Lastik Basıncı Algılama Sistemi (TPMS), Hareket Algılama Sistemi (MOIS), Park Sensör Kiti, Akıllı Hız Sistemi (ISA), Alkol Interlock Hazırlık (ALC) ve Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem (DDAW) gibi ileri güvenlik sistemleri bulunuyor.

Yeni Atlas 9, özellikle uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunu en aza indirmeyi amaçlayan donanımlarıyla hafif kamyon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, hafif kamyon pazarındaki başarılarını her yıl arttırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk elektrikli hafif kamyonunu dahil ettikleri Atlas kamyon ailesinde yeniliklerin devam ettiğini belirten Erman, şunları kaydetti: