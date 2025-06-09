Otomatik vites Egea modelleri zamlandı: İşte Fiat güncel fiyat listesi

AA & Ensonhaber

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası Fiat, haziran ayı güncel fiyat listesini paylaştı.

Marka, bu ay fiyat listesinde sınırlı bir güncelleme yaparak sadece Egea'nın dizel ve otomatik vitesli versiyonlarına zam uyguladı.

Haziran ayı Fiat fiyat listesinde en dikkat çeken değişiklik Egea ailesinde yaşandı. Benzinli manuel Egea modellerinin başlangıç fiyatları sabit kalırken, dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip versiyonlara zam geldi.

Örneğin, Egea Sedan'ın 1.6 M.Jet 130 HP motorlu ve otomatik şanzımanlı Easy (GSR) donanımının yeni fiyatı 1 milyon 610 bin 900 TL oldu.

Bu durum, otomatik vitesli dizel Egea almak isteyenlerin artık daha yüksek bir bedel ödeyeceği anlamına geliyor.

Fiat'ın diğer popüler modellerinde ise fiyatlar bu ay değişmedi. SUV modeli Fiat 600'ün başlangıç fiyatı 1 milyon 619 bin 900 TL olarak korunurken, 2023 model yılı olarak satışı devam eden elektrikli 500e'nin başlangıç fiyatı da 1 milyon 285 bin 900 TL olarak sabit kaldı.

FIAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Egea Sedan: 1 milyon 104 bin 900 TL

Egea Cross: 1 milyon 219 bin 900 TL

600: 1 milyon 619 bin 900 TL

500e: 1 milyon 285 bin 900 TL

Topolino: 386 bin 900 TL