Otomobil devi Renault, Fransa ordusu için drone üretebilir

Dünyadaki politik gerilimlerin ve güvenlik tehditlerinin arttığı bu dönemde, otomotiv endüstrisi de savunma sanayisine dahil olma yolunda ilerliyor.

Renault’nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Fabrice Cambolive, Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'nın yerli bir İHA projesi için kendileriyle iletişime geçtiğini açıkladı.

SAVUNMA SANAYİSİYLE KRİTİK ORTAKLIK

Planlanan proje kapsamında Renault'nun, Fransız havacılık ve savunma sanayii yüklenicisi Turgis Gaillard ile stratejik bir ortaklık kurması bekleniyor.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından denetlenecek olan bu insansız hava aracı projesinin üretim merkezi olarak ise şirketin Cléon ve Le Mans tesisleri düşünülüyor.

AYLIK 600 ADET ÜRETİM HEDEFİ

Markadan konuya ilişkin herhangi bir yalanlama gelmezken yönetim, Renault'nun ana faaliyet alanının otomotiv endüstrisi olarak kalacağını vurguluyor.

Basına yansıyan iddialara göre, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip olması beklenen taktiksel İHA'ların üretim kapasitesinin, ilk yılın sonunda ayda 600 adede kadar çıkabileceği öngörülüyor.