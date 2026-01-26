Otomobil tutkunları buraya: Forza Horizon 6 ön siparişe açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Playground Games, yarış tutkunlarının yıllardır heyecanla beklediği Forza Horizon 6'nın 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkış yapacağını doğruladı.

Serinin sadık hayranlarının on yıldır talep ettiği Japonya teması, bu yeni yapımla birlikte nihayet gerçeğe dönüşüyor.

JAPONYA RÜYASI VE İKONİK MEKANLAR

Oyunun haritası, Japon otomobil kültürünün kalbi sayılan Daikoku Park Alanı ve Ginkgo Caddesi gibi gerçek mekanların birebir yansımalarını içeriyor.

Initial D serisiyle özdeşleşen Haruna Dağı geçidi ve Tokyo’nun ünlü Shuto Otoyolu da geliştirilerek oyun dünyasına entegre edildi.

550 ARAÇLIK DEV KADRO

Toplamda 550 otomobilin yer alacağı yapımın kapak yıldızı yeni Toyota GR GT olarak belirlendi.

Mevcut listeye ek olarak X100 Toyota Chaser, Daihatsu Copen ve Honda Beat gibi Japonya odaklı modeller de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Oyuncuların kendi yollarını ve binalarını yerleştirerek haritalarını tasarlayabileceği "The Estate" modu ve Daikoku merkezli yeni araç buluşma özelliği seriye eklenen yenilikler arasında.

Ayrıca dar dağ yollarında diğer oyuncularla bire bir kapışma imkanı sunan "Touge Battle" modu da rekabeti artırmayı hedefliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ BİLGİLERİ

Görsel kalitesi ve Forza Motorsport köklerine sadık kalan yol tasarımlarıyla dikkat çeken oyun, küresel pazarda 69.99 dolardan satışa çıktı.

Ülkemizdeki oyuncular ise bu yapıma 48.99 dolar seviyesindeki yerel fiyatlandırma ile ulaşabilecek.