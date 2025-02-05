Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocakta yüzde 13,9 düştü

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.

Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Pazarın yüzde 82,3’ünü, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 57,4 pay, 32 bin 136 adet) oldu.

Benzinli otomobil satışları 27 bin 130 ile yüzde 48,5 pay, hibrit otomobil satışları 16 bin 642 ile yüzde 29,7 pay, elektrikli otomobil satışları 6 bin 225 ile yüzde 11,1 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 767 ile yüzde 10,3 pay ve otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,8 artarak yüzde 9,8 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 18,5 artarak yüzde 1,3 paya sahip oldu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 52 bin 908 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 3 bin 36 adetle yüzde 5,4 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 9 bin 671 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13 pay ve 1657 adetle ikinci sırada yer aldı.