Otopilot kazasında suçlu bulundu: Tesla, 329 milyon dolar tazminat ödeyecek Florida'da görülen bir davada jüri, 2019'da bir kişinin ölümüne neden olan otopilot kazasında Tesla'yı kısmen kusurlu bularak şirketi 329 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.