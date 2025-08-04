Otopilot kazasında suçlu bulundu: Tesla, 329 milyon dolar tazminat ödeyecek

Elektrikli otomobil devi Tesla, sürücü destek sistemi otopilotun karıştığı ölümlü bir kaza davasında jüri tarafından suçlu bulundu.
Florida'da görülen davada şirket, mağdurlara toplamda 329 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
OTOPİLOT İLK KEZ MAHKEMEDE KUSURLU BULUNDU
Bu dava, Tesla'nın otopilot ve "Tam Otonom Sürüş" sistemlerinin karıştığı ve mahkemeye taşınan ilk ölümlü kaza davası olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Şirketin kararı temyize götürmesi bekleniyor.
"SİSTEM BENİ YARI YOLDA BIRAKTI"
Tesla'nın "sorumluluk sürücüde" savunması bu kez işe yaramadı.
Davacıların avukatları, sürücünün "sistem beni yarı yolda bıraktı" şeklindeki ifadesini ve Elon Musk'ın geçmişteki iddialı açıklamalarını kullanarak, şirketin kullanıcıları otopilot'un yetenekleri konusunda yanılttığına jüriyi ikna etti.