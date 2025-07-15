Panasonic'ten elektrikli araç sektörüne dev yatırım: ABD fabrikası açıldı

Panasonic, ABD'nin Kansas City yakınlarındaki De Soto'da yer alan devasa yeni batarya üretim tesisini faaliyete geçirdi.

Bu tesis, Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya fabrikalarından biri olarak öne çıkıyor ve Kansas eyaleti tarihindeki en büyük ekonomik kalkınma projesi niteliğinde.

YILDA 32 GWH KAPASİTE, YÜZDE 20 DAHA VERİMLİ

Fabrikanın gelecekte yıllık yaklaşık 32 GWh üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor ve bu sayede Panasonic'in ABD'deki toplam pil üretim kapasitesi 73 GWh’ye çıkacak.

Yeni tesiste kurulan iş gücü tasarrufu sağlayan üretim hatları sayesinde, Kansas Fabrikası’nın verimliliğinin Nevada’daki mevcut fabrikaya göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olacağı belirtiliyor.

TESLA, LUCID VE MAZDA İÇİN ÜRETİM YAPACAK

Yeni fabrikada, elektrikli araçlar için 2170 tipi hücrelerin seri üretimi gerçekleştirilecek.

Panasonic, halihazırda Tesla ve Lucid'e pil hücreleri temin ederken, yakın zamanda ise Mazda ile de bir anlaşma imzaladı.