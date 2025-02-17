Peugeot, 2025 yılı yol haritasını açıkladı

Haber Merkezi

Fransız otomotiv devi Peugeot, yeni CEO'su Alain Favey liderliğinde 2025 yılı yol haritasını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

E-LION Günü 2025 etkinliğinde konuşan Favey, Peugeot'nun güçlü ve eksiksiz ürün gamıyla müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek parlak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğini vurguladı.

2025: PERFORMANS MODU

Alain Favey, 2025 yılını Peugeot için "performans modu" olarak nitelendirdi. Markanın güçlü ürün gamına ve müşteri odaklı yaklaşımına vurgu yapan Favey, Peugeot'nun sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve başarılı olmak için gereken tüm donanıma sahip olduğunu belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ATAĞI

Peugeot, 2035 yılına kadar Avrupa'da karbon nötr olma hedefine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda, elektrifikasyon stratejisini daha da güçlendiren marka, E-3008 ve E-5008 gibi yeni elektrikli modellerle ürün gamını genişletiyor

AVRUPA ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA LİDERLİK HEDEFİ

Peugeot, Avrupa'nın en kapsamlı elektrikli araç ürün gamına sahip marka olarak, bu pazarda liderlik hedefliyor.

Hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modellerle geniş bir yelpaze sunan Peugeot, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.