Peugeot modellerinde şubat ayı kampanyaları

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, yeni ayda otomobil sahibi olmak isteyenler için kapsamlı finansman çözümleri hazırladı.

Marka, hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik sunduğu özel kredi fırsatlarıyla şubat ayında da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni 3008 ve elektrikli E-3008 modellerinde tüzel müşterilere özel 700 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Markanın amiral gemisi 5008 ve E-5008 modellerinde ise kredi limiti 1 milyon TL'ye çıkarken aynı vade ve faiz oranları korunuyor.

ELEKTRİKLİ 208 VE 2008 MODELLERİNDE FIRSATLAR

Bireysel kullanıcılar için öne çıkan kampanyada, yüzde 100 elektrikli E-208 modeli 350 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Tüzel müşteriler ise 2008 modelinde 200 bin TL'ye sıfır faiz, elektrikli E-2008 modelinde ise 250 bin TL'ye yüzde 0,49 faiz fırsatından yararlanabiliyor.

Hafif ticari araç segmentinin popüler üyesi Rifter, donanım seviyesine göre 700 bin TL'ye varan kredi desteği ve 9 ay vade ile sıfır faizle kullanıcılarla buluşuyor.

Ticari kullanımı hedefleyen Partner Van, Expert ve Boxer modellerinde ise 1 milyon TL'ye ulaşan kredi limitleri ve sıfır faiz seçenekleri işletmelere kolaylık sağlıyor.