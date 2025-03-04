Peugeot Türkiye 2025 hedeflerini açıkladı

AA & Ensonhaber

Peugeot, otomotiv dünyasının devlerinden biri olarak, 2025 yılı iddialı hedeflerle birleşiyor. Şirketin İstanbul'daki basın toplantısında, Peugeot 2025 hedefleri ve beklentileri paylaşıldı.

Peugeot CEO'su Alain Favey, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Buradaki başarımız, markamızın başarısı için kilitlendi bir sahip oldu." dedi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan ise 2025'in "performans yılı"nın arttığını belirterek, elektrikli ve hibrit modellerle Türkiye pazarında piyasaya sürülmeye devam edeceklerini açıkladı.

Peugeot'nun elektrikli araç stratejisi, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELCİSİ

Peugeot, 2025 yılında elektrikli araç pazarına ağırlık verecek. 2024 yılında binek araç satışlarının yüzde 8'ini oluşturan elektrikli modellerin, 2025'te yüzde 15'e hedefleniyor.

Ayrıca hibrit modellere de büyük önem veren Peugeot, Plug-in hibrit motorlu versiyonlarını 3008, 5008 ve 408 modellerinde sunmayı planlıyor.

Peugeot'nun hibrit teknolojisi, daha çevreci ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Peugeot'nun elektrikli araç pazarı hedefi, şirketin çevreci vizyonunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE PAZARINDA REKOR BEKLENTİSİ

Peugeot Türkiye, 2025 yılında Türkiye pazarında rekor satışlara imza atmayı hedefliyor.